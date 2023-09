Eskalation Häftling (30) schlug in Not­aufnahme wild um sich Graz - Ein 30-jähriger Häftling randalierte in der Justizanstalt Graz-Jakomini sowie schließlich in einer Notaufnahme. Der Mann schlug wild um sich. Ein Justizbeamter ist dabei verletzt worden. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (90 Wörter) © 5min.at

Ein 30-jähriger tschetschenischer Cage-Fighter soll in der Justizanstalt Graz-Jakomini eskaliert sein, so der Bericht der “Krone”. Der Mann sei an einem Tag bereits mehrmals verlegt worden, da er sich äußerst aggressiv verhielt und schließlich auch einen Justizwachebeamten schlug.

Eskalation in Notaufnahme

Nachdem der 30-Jährige sich mit einer Rasierklinge, die er unter seiner Haut versteckt hatte, in den Arm schnitt, sei er letztendlich in die Nervenklinik gebracht worden. Schließlich eskalierte er weiter: Er randalierte in der Notaufnahme, beschimpfte die Anwesenden und verletzte letztlich wieder eine Person.