Bis zu -17 Grad Bitter­kalter Start in den Tag: So kalt war es heute in der Steier­mark Steiermark - Eine Kältewelle zieht aktuell über Österreich und somit über die Steiermark. Die Temperaturen sanken seit gestern auch dementsprechend. Heute Morgen wurden sogar -17 Grad verzeichnet. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (130 Wörter) © Thomas Kaiser

“Brrrr!” Der heutige Dienstag startete für viele Steirer mit eiskalten Temperaturen. Wie wir bereits angekündigt haben, waren für heute bis zu -17 Grad angesagt. Wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) berichtet, wurden in der Steiermark heute an den meisten Wetterstationen um 8 Uhr Temperaturen von minus 8 Grad und kälter verzeichnet.

Hier ist es am kältesten

Der absolute Spitzenreiter ist Mariazell: Hier hatte es um 8 Uhr morgens eisige -17,5 Grad. Ebenfalls bitterkalt war es in Bad Mitterndorf und in Gröbming mit rund -16 Grad. Vergleichsweise “warm” war es in der steirischen Landeshauptstadt Graz. Bei der Wetterstation Flughafen wurden -9,9 Grad und an der Universität -7,8 Grad.