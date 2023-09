Minus 18,1 Grad Kältepol Hermagor: So kalt war es in Kärnten heute Früh Kärnten - Seit gestern zieht eine Kältewelle über Österreich und Kärnten. Während es die Tage davor nur sporadisch unter 0 Grad hatte, war es gestern bereits deutlich darunter, heute ist es sogar noch kälter. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (134 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) berichtet, wurden in Kärnten heute an den meisten Wetterstationen um 7 Uhr Temperaturen von minus 10 Grad und kälter vermeldet. Der absolute Spitzenreiter, wenn man die Sonnblick-Wetterstation davon ausnimmt, ist Hermagor. Dort hatte es um 7 Uhr frostige minus 17,4 Grad, zwischendurch war die Temperatur, am absoluten Tiefpunkt, sogar bei minus 18,1 Grad. Ebenfalls sehr kalt war es auch auf der Flattnitz und in Bad Bleiberg mit jeweils weniger als minus 16 Grad um 7 Uhr.

St. Jakob einmal mehr eiskalt

In der Landeshauptstadt vermeldete man dagegen fast schon “warme” Temperaturen rund um minus 8 Grad. In Osttirol hat sich jedenfalls einmal mehr die Messstation in St. Jakob im Defereggental durchgesetzt. Dort war es mit minus 21 Grad noch einmal deutlich kälter als in Hermagor.