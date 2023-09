Toll! Tausende Gäste: Katalanisches Festival kommt im Juni 2023 nach Villach Villach - Die traditionelle katalanische Folklore-Vereinigung "AdiFolk – Associaciò per a la difusiò del Folklore" bereist jedes Jahr mit rund 1.000 Personen eine andere europäische Stadt. Für 16. bis 18. Juni 2023 wurde von den Katalanen die Villach gewählt. Die Vorbereitungen laufen bereits. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (207 Wörter) #GOODNews © Region Villach Tourismus

Das dreitägige Festival, das Mitte Juni 2023 stattfinden wird, werden mit katalanischen Trachten, Feuershows und Menschentürmen alle Sitten und Bräuche der der Mittelmeerregion dann in Villach vertreten sein. Das Festival sei eine “einmalige Belebung für den Frühsommer zwischen Pfingsten und den Sommerferien, freuen sich Georg Overs, Geschäftsführer der Tourismusregion Villach-Faaker See-Ossiacher See, und Silvia Wirnsberger, Wirtschaftsbeauftragte.

Bühne am Rathausplatz bleibt bis nach dem Kirchtag

Auch Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser freut sich bereits auf das Event: “Unsere Stadt konnte mit großen, traditionellen Brauchtumsfesten und Umzügen wie dem Kirchtag und Fasching über Jahrzehnte ausgezeichnete Erfahrungen sammeln.” Die Bühne am Rathausplatz, die dazu gebraucht wird, wird dann von Juni bis nach dem Kirchtag bestehen bleiben, um die Auf- und Abbaukosten zu sparen.

In Villach trifft man “Profis für Großveranstaltungen”

Der Präsident der katalanischen Folklore-Vereinigung, Ivan Besora, möchte die “bunte, katalanische Volkskultur und unsere Region in ganz Europa bekannt machen”. In Villach treffe man “Profis für Großveranstaltungen”. Die Gruppen werden ihre traditionellen Tänze und speziellen kulturellen Bräuche in Villach im Rahmen eines rauschenden Festes vorstellen. Unter anderem stehen der Holzstecken-Tanz und Aufmärsche mit vier Meter großen Masken oder Tierverkleidungen am Programm.