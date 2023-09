Heute "Die Pflege ist sauer": KPÖ protestierte heute vor dem Land­tag Graz - Am heutigen Dienstag, dem 13. Dezember 2022, fand die Protestaktion der Pflege statt. Gefordert werden mehr Personal, bessere Bezahlung und Aufstockung der Ausbildungsplätze. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (66 Wörter) © Elisa Auer Artikel zum Thema "Die Pflege ist sauer": KPÖ startet Protest­aktion vor dem Land­tag

Die Lage in der Pflege spitzt sich immer weiter zu. Um darauf aufmerksam zu machen, veranstaltete die KPÖ Steiermark unter dem Motto “Die Pflege ist sauer” am heutigen Dienstag, dem 13. Dezember, um 9 Uhr eine Protestaktion vor dem steirischen Landtag in Graz. “Gemeinsam sind wir unüberhörbar”, mit diesen Worten fordert die KPÖ Pflegepersonal und ihre Unterstützer auf, auf die Straße zu gehen.

Das wird gefordert: Deutliche Aufstockung der Ausbildungsplätze gegen den Personalnotstand

Bessere Bezahlung und mehr Freizeit für das Pflegepersonal

Mehr Personal und Anhebung des Pflege-Schlüssels

Höhere finanzielle Unterstützung für Menschen in Pflege-Ausbildungen