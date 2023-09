Wirtschaftsbarometer der WKO zeigt "Gefahr einer Rezession": So steht es um die steirische Wirt­schaft Steiermark - Die Wirtschaft hat aktuell mit massiven Problemen zu kämpfen. Das unterstreicht der aktuelle Wirtschaftsbarometer der WKO Steiermark. 755 steirische Unternehmen haben bei der Umfrage teilgenommen. von Sabrina Tischler 3 Minuten Lesezeit (468 Wörter) WKO Steiermark Präsident Josef Herk (r.) und Direktor Karl-Heinz Dernoscheg fordern von der Politik in der Energiefrage, aber auch beim Arbeitskräftethema rasche Maßnahmen: „Die Politik muss endlich Taten setzen, anstatt die Probleme nur zu verwalten.“ © WKO/ Fischer

“Der Ukrainekrieg und die damit verbundenen Folgen haben massive Auswirkungen auf die heimische Konjunktur”, heißt es in einer Aussendung der WKO. Im aktuellen Wirtschaftsbarometer der WKO Steiermark rutschen die Saldenwerte beim allgemeinen Wirtschaftsklima sowohl beim Ist-Stand (-25,8 Prozentpunkte) als auch bei den Erwartungen (-74,2 Prozentpunkte) deutlich ins Minus.

Energiepreise als größte Herausforderung für Unternehmer

„Die Gefahr einer Rezession ist nicht mehr von der Hand zu weisen“, warnen WKO Steiermark Präsident Josef Herk und Direktor Karl-Heinz Dernoscheg. Sie fordern von der Politik endlich „Taten statt Worte“, vor allem, was die Eindämmung der horrenden Energiepreise betreffe. Diese werden von 78,4 Prozent der Unternehmer als größte Herausforderung für 2023 genannt, dicht gefolgt vom Arbeits- und Fachkräftemangel (77 Prozent). „Wir stehen vor enormen Herausforderungen, für die es endlich praktikable Lösungsansätze braucht“, betonen Herk und Dernoscheg.

Hälfte gibt an, dass Wirtschaftsklima sich verschlechtert hat

755 Unternehmen haben an der großen Konjunkturumfrage der WKO Steiermark teilgenommen: 43,8 Prozent geben an, dass das Wirtschaftsklima sich verschlechtert habe, 18,0 Prozent sehen eine Verbesserung. Das ergibt unterm Strich einen Negativsaldo von -25,8 Prozentpunkten. Beim Erwartungssaldo für die kommenden zwölf Monate sinkt dieser Wert sogar auf -74,2 Prozentpunkte, ein neuer Tiefstand im langjährigen Vergleich. Zumindest etwas besser – in Relation zum allgemeinen Wirtschaftsklima – wird die Entwicklung des eigenen Unternehmens bewertet. Sämtliche Salden befinden sich hier bei den Ist-Werten noch im Plus, wenngleich mit negativem Ausblick.

Mehr als ein Drittel der Unternehmen erwartet Umsatzrückgang

Die bisherige Umsatzentwicklung wird aufgrund der guten ersten Jahreshälfte zwar noch überwiegend positiv bewertet, der Ausblick erweist sich jedoch als düster. Mehr als ein Drittel der befragten Betriebe rechnen mit einem Umsatzrückgang in den kommenden zwölf Monaten, nur noch 16,8 Prozent zeigen sich gegen Jahresende optimistisch. Der Erwartungssaldo sinkt damit erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder deutlich unter die Nulllinie auf -20,9 Prozentpunkte.

Firmen rechnen mit Verschlechterung

Ähnlich fallen die Einschätzungen zur Auftragssituation aus. Mit einem Positivsaldo von 15,8 Prozentpunkten konnten sich bisher mehr Unternehmen über steigende (40,1 Prozent) als über sinkende Auftragszahlen (24,3 Prozent) freuen. In Bezug auf das kommende Jahr zeigt sich jedoch wachsende Skepsis: Nur mehr 14,0 Prozent gehen von einer Verbesserung ihrer Auftragssituation, 47,8 Prozent und damit fast die Hälfte der befragten Unternehmen rechnen mit einer Verschlechterung. Der Erwartungssaldo verliert damit deutlich und kommt im Herbst 2022 bei -33,8 Prozentpunkte zu liegen.

Preissteigerung: Kosten werden an Kunden weitergegeben

Außergewöhnlich hoch bleibt die Preisdynamik, sie entwickelt sich zu einem wirtschaftlichen Problembereich. Die enorme Inflation zeigt sich in einer Saldozunahme der Verkaufspreisentwicklung: 84,5 Prozent der Unternehmen mussten in den vergangenen zwölf Monaten die gestiegenen Preise für Energie, Rohstoffe, Vorleistungen, Material etc. an ihre Kunden weitergeben. 73,3 Prozent rechnen auch in den kommenden zwölf Monaten mit einem (weiteren) Anstieg ihres Preisniveaus, während nur 8,5 Prozent von einer Verringerung ihrer Verkaufspreise ausgehen.