Flexibler unterwegs

"Zu spät oder zu früh": Busse in Villach werden weiter angepasst

Villach - In der Stadt Villach kam es in den letzten Tagen zu einigen tiefgreifenden Änderungen im Busverkehr. Auch heute hat man den Plan teilweise wieder geändert - Angeregt durch Beschwerden und Wünsche von Eltern, deren Kinder zu spät in die Schule kamen.

von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (263 Wörter)