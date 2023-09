„Weihnachten im Schuhkarton“ Plasma­zentrum sorgt für leuchtende Kinderaugen Graz - „Weihnachten im Schuhkarton“ ist die weltweit größte Geschenkaktion für bedürftige Kinder und wird alle Jahre wieder vom Samariterbund organisiert. Im Jahr 2021 wurden allein in Österreich 27.658 vollgepackte Geschenkkartons gesammelt, 385 davon in den BioLife Plasmazentren. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (212 Wörter) © BioLife Plasmazentrum

Viele Österreicher schenken bereits mit einer Blutplasmaspende in den BioLife Plasmazentren jedes Jahr ihren Mitmenschen ein großes Stück Geborgenheit und die Sicherheit, die so dringend benötigten Therapien erhalten zu können. In der Vorweihnachtszeit halfen viele unser Spender und Mitarbeiter – sogar doppelt.

Kinderaugen zum Leuchten bringen

„Es ist besonders schön zu sehen, wie wir durch die Teilnahme an dieser Aktion gleich zweifach einen Unterschied machen können – mit dem Plasma für lebenswichtige Therapien und Geschenken, die Kinderaugen zum Leuchten bringen. Ein besonderes Highlight war der Besuch der Cheerleader der Graz Giants bei uns im Zentrum. Diese haben fleißig mitgeholfen.“ erklärt Karin Gutmann Zentrumsleiterin am Europaplatz stolz.

© BioLife Plasmazentrum

Jedes Kind zählt

Die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ erfreut sich weltweit größter Beliebtheit. „Dank der tollen Unterstützung von BioLife konnten auch in diesem Jahr wieder viele Päckchen von „Weihnachten im Schuhkarton“ auf die Reise geschickt werden. Ich bin über jeden gesammelten Schuhkarton dankbar – denn jedes einzelne beschenkte Kind zählt!“ sagt Manuela Neu, Regionalleiterin von „Weihnachten im Schuhkarton“ für Österreich und Südtirol. Die barmherzigen Samariter verteilen die Schuhkartons aus dem deutschsprachigen Raum an bedürftige Kinder in Bulgarien, Kroatien, Lettland, Litauen, Nord-Mazedonien, Moldau, Montenegro, Polen, Rumänien, Slowakei und der Ukraine.