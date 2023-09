Wir haben nachgefragt Schnee im Anmarsch: Kommt gegen Ende der Woche der nächste Schub? Kärnten - Da heute Teile von Österreich von Eisregen "heimgesucht" werden sollen, haben wir bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) nachgefragt, ob auch Kärnten ein "eisiges Schicksal" droht. Dafür soll es gegen Ende der Woche wieder schneien. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (258 Wörter) © 5min.at

Ein Experte konnte dort aber sofort beruhigen und meinte nur, dass der Eisregen eher die nördlichen Regionen Österreichs betrifft und Kärnten “auf keinen Fall betroffen sein wird”. Der heutige Dienstag sollte im Süden Österreichs niederschlagsfrei bleiben. Spätestens in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es dann aber wieder so weit und eine weitere Schneeladung könnte über Kärnten kommen.

“Abhängig von Intensität des Niederschlags”

“Es ist noch unklar, wie weit der Schneefall runterkommen wird”, meint der Experte der ZAMG. Obwohl es “weiter oben” eher warm sein wird, könnte der Schnee dennoch bis nach unten in die Täler fallen, da sich gestern und heute größere Kaltluftseen gesammelt haben. “Es ist aber wohl abhängig von der Intensität des Niederschlags.” Diese sollte allerdings höher ausfallen. “10 bis 20 Zentimeter sind nicht unwahrscheinlich”, verweist er auf Prognosen. Das würde immerhin bis zu 15 Zentimeter Schnee bedeuten.

Weiße Weihnachten? “Unsicher”

Auch das Thema “Weiße Weihnachten” wurde angesprochen. Gerade in den Landeshauptstädten ist das in den vergangenen Jahren regelmäßig ausgeblieben. Klagenfurt hatte vergangenes Jahr das Glück, als einzige Landeshauptstadt zu Heilig Abend weiß zu sein. In den vergangenen neun Jahren, war nur letztes Jahr Klagenfurt und 2017 dann Innsbruck weiß, die übrigen Jahre hat Schnee die Landeshauptstädte gemieden. “Auch wenn es am Freitag bis in die Niederungen herunterschneien sollte, kann man nicht dafür garantieren, dass der Schnee auch bis Weihnachten liegen bleibt”, weiß der Experte der ZAMG abschließend.