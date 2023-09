Was sagt ihr dazu? Grazer Initiative fordert Um­wandlung von tausenden Park­plätzen Graz - Eine Grazer Initiative fordert die Umwandlung von tausend Parkplätzen pro Jahr. Somit sollen mehr Grünflächen, Fußgängerzonen und Co. geschaffen werden. Der (Korruptions-) Freie Gemeinderatsklub lehnt dies strikt ab. Was sagt ihr dazu? von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (234 Wörter) Debatte © Elisa Auer

In einem Schreiben an die Gemeinderatsklubs fordert die Grazer Initiative “MoVe-iT” 1.000 Auto-Abstellplätze pro Jahr ab 2023 bis 2026 umzufunktionieren. “Nur so können in relativ kurzer Zeit viele neue Begegnungszonen, sichere Radwege, ein beschleunigter öffentlicher Verkehr und neue Grünflächen für die Erholung aller Stadtbewohner sowie Platz für Kinder geschaffen werden”, lautet die Begründung von “MoVe – iT”. Näheres zu Kampagne findet ihr online.

Eure Meinung ist gefragt

Immer wieder ist die Rede von “Klimaneutralität”. Der Grazer Klimaschutzplan sowie teils auch die Radoffensive sollen die steirische Landeshauptstadt in Richtung Klimaneutralität führen. Nun ist eure Meinung gefragt: Sollten, wie die Kampagne von “MoVe-iT” fordert, jährlich 1.000 Parkplätze für Grünflächen und Co. umfunktioniert werden?

Gemeinderatsklub lehnt die Forderung strikt ab

Für den (Korruptions-) Freien Gemeinderatsklub geht diese Forderung in die falsche Richtung. „Natürlich ist es wichtig, den Lebensraum Stadt immer neu zu denken und auf aktuelle Herausforderungen adäquat zu reagieren“, merkt der Klubchef des (Korruptions-) Freien Gemeinderatsklubs Alexis Pascuttini an. „Die Forderung der Initiative MoVE-iT in Graz jährlich 1000 Parkplätze abzuschaffen, lehnen wir strikt ab. Nur eine ansatzweise Umsetzung dieser Forderung würde für einen großen Teil der Grazer Bevölkerung enorme Probleme mit sich bringen“, so Pascuttini. Für ihn ist klar, dass der motorisierte Individualverkehr auch Teil der persönlichen Freiheit ist und entsprechend behandelt werden muss.