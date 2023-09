25.600 Quadratmeter Effizienter Bahnhof: Villacher Westbahnhof-Areal soll klimaaktiv werden Villach - Das etwa 25.600 Quadratmeter große Westbahnhof-Areal der ÖBB soll zu einem klimaaktiven, urbanen Stadtquartier mit guter Infrastruktur und kompakten Gewerbegebieten entwickelt werden. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (265 Wörter) Cornelia Brey und Bürgermeister Günther Albel © Stadt Villach/Kerstin Katzjäger-Giannakopoulos

Durch die hervorragende Lage, als Verbindung zwischen Innenstadt und Stadtrand und direkt an der Haltestelle Villach Westbahnhof gelegen, weist das Areal großes Entwicklungspotential auf. Wenn der Zeitplan hält, wird ab 2024/25 gebaut.

Blick in die Zukunft

Das Interesse der Bevölkerung an dem Projekt ist groß, deshalb eröffneten heute Claudia Brey, Geschäftsführerin der ÖBB-Immobilienmanagement GmbH, und Bürgermeister Günther Albel den Infopunkt in der Steinwenderstraße. Interessierte erfahren hier etwas zur Geschichte über das Areal und den derzeitigen Planungstand, gleichzeitig wird auch ein Blick in die Zukunft geworfen.

"Ziel der Stadt Villach ist eine ressourcenschonende, nachhaltige Entwicklung. Am Westbahnhof Areal soll ein moderner Stadtteil entstehen, mit klarem Fokus auf sozialem Wohnbau, moderner Mobilität und attraktiven Freizeit- und Bildungsangeboten" Bürgermeister Günther Albel

“Die produktive Stadt”

Im Sinne des Zieles der Stadt Villach “konsequente, räumlich kompakte und nachhaltige Stadtentwicklung” voranzutreiben, setzen auch die ÖBB bei ihrer Entwicklung auf eine urbane Mischnutzung. Mit dem Thema “die produktive Stadt” wird ein Schwerpunkt auf die Integration produzierender Arbeit in der Standortentwicklung gelegt. So können Ressourcen geschont und lokale Wertschöpfungsketten gestärkt werden.In der Detailplanung liegt der Fokus der ÖBB in Zusammenarbeit mit Experten der Stadt Villach auf den Themen Energieinfrastruktur, Mobilität und dem Freiraumkonzept.

Energieeffizienter

In Workshops wurden mit der KELAG bereits Ideen und Ansätze diskutiert, die das Projekt Villach Westbahnhof in Sachen Energieinfrastruktur zu einem Vorzeigeprojekt machen sollen. Somit wurde ein wichtiger Player ins Boot geholt, um gemeinsam Stadtentwicklung weiterzudenken und ein energieeffizientes Viertel mit einem geringen CO2-Abdruck zu schaffen. Dieser Ansatz soll in einem weiterführenden Förderprojekt vertieft werden. Im Rahmen der Freimachungen wurden schon erste Vor- und Sondierungsarbeiten durchgeführt. Je nach Witterung wird die Freimachung im Frühling nächsten Jahres abgeschlossen.