Länger offen Work-Life-Balance: Vier-Tage-Woche im Gemeinde­dienst künftig möglich Kärnten - Die Arbeitswelt ist im Umbruch. Ansprüche und Bedürfnisse von Mitarbeitern wie auch von Gemeindebürgern ändern sich. Work-Life-Balance ist inzwischen mehr als nur ein oft bemühtes Stichwort - auch im Gemeindedienst. von Nadia Alina Gressl

“Diesem Trend haben wir als Land Kärnten Rechnung getragen: Unter anderem sind künftig eine Vier-Tage-Woche, wie auch längere Öffnungszeiten im Gemeindedienst, stets in Abstimmung mit dem Bürgermeister, möglich. Damit gehen wir auch einen wichtigen Schritt in Richtung Gemeinden als attraktive und flexible Arbeitgeber mit Zukunft”, so Gemeindereferent Daniel Fellner (SPÖ).

Mustervereinbarungen wurden erarbeitet

Zur reibungslosen Implementierung der neuen Möglichkeiten wurden diverse Mustervereinbarungen erarbeitet. „Damit sind künftig längere Amtstage umsetzbar, was wiederum das Bürgerservice flexibler macht: Weil so die Möglichkeit geschaffen werden kann, Amtswege nach der eigenen Arbeit, quasi auf dem Heimweg, zu erledigen“, berichtet Fellner. Bei der Ausgestaltung der künftigen Öffnungs- und Dienstzeiten werden die Rahmenbedingungen der jeweiligen Gemeinde berücksichtigt, die sich in den individuellen Anpassungen widerspiegeln.