Vielfalt Universität Klagenfurt mit Diversitas-Hauptpreis ausgezeichnet Klagenfurt - Die Universität Klagenfurt erhält den Diversitas-Hauptpreis. Der Preis wurde am 12. Dezember durch Bundesminister Martin Polaschek verliehen. Er ist mit 25.000 Euro dotiert. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (171 Wörter) Reinhard Stauber, Michaela Szöglyenyi, Maria Mucke und Martin Polaschek © BMBWF/Martin Lusser

“Mit unserem Bündel an Maßnahmen wollten wir Struktur und Kultur verändern. Um langfristige Wirkungen zu erzielen, setzen wir schon bei den neuen Mitarbeitern an”, erklärt Maria Mucke, Vorsitzende des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen an der Universität Klagenfurt, die das Projekt gemeinsam mit Christina Terle initiierte. Konkret setzte das Team vier gender- und diversitätsbewusste Maßnahmen im Bereich des Recruitings, beginnend bei der Stellenausschreibung über die Auswahl bis hin zum Onboarding neuer Kollegen. Mit dem innovativen Zusatz “all genders welcome” in den Ausschreibungstexten signalisiert die Universität Bewerber eine Willkommenskultur für Menschen aller Geschlechter.

“Vielfalt gestalten”

Am 19. Oktober startete die Universität mit einem Kick-Off-Workshop einen zweijährigen Prozess mit dem Thema “Vielfalt Gestalten”. Dieser begleitet, berät und unterstützt die Universität Klagenfurt bei der Schaffung einer Diversitätsstrategie, die der Vielfalt der Beschäftigten sowie der Studierenden der AAU gerecht werden soll. Ziel ist es, bestehende Maßnahmen zu strukturieren, Verbesserungsmaßnahmen zu konzipieren und neue Strategien wirksam und nachhaltig einzuführen.