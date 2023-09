Entertainment Endlich: Nach drei Jahren findet das Kärntner Film­festival wieder statt Villach - Diesen Mittwoch bis Sonntag, vom 14. bis 18. Dezember, findet in Villach die 16. Ausgabe des K3 Film-Festivals statt. Das Überthema "LICHT!" lockt Schauspieler aus dem 3-Kulturenraum Kärnten, Slowenien und Friaul-Julisch Venetien an. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (283 Wörter) SYMBOLFOTO © Karin Wernig

Nach drei Jahren voller Verschiebungen und reduzierten Ausgaben findet Kärntens Filmfestival endlich wieder in voller Länge und an seinem angestammten Termin im Dezember statt. An fünf Tagen kann in der Draustadt Filmschaffen aus dem Alpen-Adria-Raum entdeckt und live erlebt werden. Bei allen Filmen und Programmen sind Schauspieler, Kameramänner, Produzenten und Regisseure anwesend.

Vieldeutiges Thema

Das Thema “LICHT!” ist als Überthema in seiner offenen Vieldeutigkeit zu verstehen. Dennoch wird es nicht explizit in allen Filmen behandelt. In seiner Ausrufung ist es eine Forderung nach Klarheit und Aufklärung, mehr noch bringt es ein Verlangen zum Ausdruck: “Wir wollen keine Schimmer mehr, sondern Hoffnung in blendender Verklärung.”

Voraussichtlich 1.500 Besucher

Das Festivalprogramm ist aufgeteilt in sechs Langfilme, die im Wettbewerb um den K3 Langfilmpreis laufen, ergänzt um drei Langfilme aus Kärnten als Rückschau auf das Kinojahr 2022. Der Kurzfilmteil besteht aus vier Wettbewerbsprogrammen, ergänzt um ein Nachwuchsprogramm außerhalb des Wettbewerbs. An den fünf Festivaltagen werden an die 100 Filmemacher und mehr als 1.500 Besucher bei den über 17 Programmpunkten erwartet.

Das erwartet euch

Eröffnet wird mit der Österreichpremiere des packenden Dokumentarfilms “Die andere Seite der Wahrheit – Die Schlacht von Holmec”. Ebenso zu sehen ein bezaubernder Weihnachtsfilm aus Slowenien in deutscher Synchronfassung, bei der auch die Kinder als Schauspieler live vor Ort zu erleben sind: “Wo bleibt der Weihnachtsmann?”. Herzstück des Festivals sind die fünf Kurzfilmprogramme, die den cineastischen Blick über den Alpe-Adria-Raum schweifen lassen und die Region im LICHT!-Spiel erlebbar machen. Besonders hervorzuheben ist dabei etwa das tiefgründige, mit ironischen Spitzen verfeinerte Drama “Armenia“ der Villacherin Jaqueline Rauter.