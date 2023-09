Soforthilfe 540.000 Euro: Kärntner Sportvereine werden unterstützt Kärnten - "Kärnten übernimmt Verantwortung und steht den Vereinen zur Seite – Versprochene Unterstützung vom Bund ist nie gekommen", sagen Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Landessportdirektor Arno Arthofer. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (277 Wörter) SYMBOLFOTO © Adobe Stock

Das Jahr 2022 hat in allen Lebensbereichen enorme Teuerungen gebracht. Da auch alle Sportvereine betroffen sind, wird diesen ein Paket zur Abfederung zur Verfügung gestellt. Das wurde heute, Dienstag, bei einer Pressekonferenz im Spiegelsaal der Landesregierung in Klagenfurt von Sportreferent Landeshauptmann Peter Kaiser und Landessportdirektor Arno Arthofer gemeinsam mit Verantwortlichen der drei Dachverbände mitgeteilt.

"In einer gemeinsamen Sitzung mit den Dachverbänden haben wir uns sehr rasch darauf verständigt, unbürokratisch alles zu tun, um der großen Kärntner Sportfamilie zur Seite zu stehen" Landeshauptmann Peter Kaiser

Großzügiger Beitrag

In Summe würden 540.000 Euro freigemacht, die in einem entsprechenden Kriterienkatalog den Vereinen zur Verfügung gestellt würden. Berichtet hat der Landeshauptmann auch, dass aus den Mitteln des EU-Resilienzfonds zwei Millionen Euro für energiesparende dem grünen Wandel entsprechende Maßnahmen im Bereich der Sportinfrastruktur zur Verfügung gestellt würden. Diese seien für beispielsweise thermische Sanierungen oder Erneuerung von Kühl- und Heizanlagen vorgesehen und sollten Ersparnisse im laufenden Betrieb bringen.

Sportvereine können Förderungen beantragen

Pro Dachverband gibt es 150.000 Euro, der Restbetrag wird über die UAbt. Sportkoordination abgewickelt. Sportvereine können einen Förderantrag über das Online-Portal des Landes Kärnten stellen und erhalten 500, 1.000 oder 1.500 Euro an Förderungen, je nachdem wie viele Kriterien erfüllt werden. Richtlinien und Förderzeitraum sind bis 18. Jänner 2023 befristet.

Maßnahmen sind nur “Tropfen auf heißem Stein”

Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer unterstützt die Soforthilfemaßnahme für die Kärntner Sportvereine, merkt allerdings an, dass diese maximal einen Tropfen auf dem heißen Stein darstellen würden. Dennoch: “Die angekündigten 540.000 Euro sind ein wichtiger erster Schritt.” Köfer betont in diesem Zusammenhang auch die große Bedeutung des Sports in Kärnten: “Über 1.600 Sportvereine mit rund 180.000 Mitgliedern sowie ca. 35.000 Funktionären, Mitarbeitern und Helfern verdeutlichen den gewaltigen Wert des Sports.”