5,24 Milliarden Euro Umsatz Dank richtiger, strate­gischer Aus­richtung: Infineon mit starkem Geschäftsjahr Villach - Die Infineon Austria-Gruppe konnte im abgelaufenen Geschäfts­jahr 2022 ein sehr gutes Ergebnis erzielen. Die Österreich-Tochter des deutschen Halb­leiterkonzerns erwirtschaftete einen Umsatz von 5,24 Milliarden Euro. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (154 Wörter) © Infineon

Der Vorjahreswert konnte mit diesem Ergebnis gleich um ein Drittel ausgebaut werden. Das Ergebnis vor Steuern lag bei 663 Millionen Euro und damit um rund 302 Millionen Euro über jenem von 2021. Im abgelaufenen Jahr war der Halbleiterbedarf vor allem in den Automobil- und Industrie-Zielmärkten gestiegen. Infineon wird auch weiter, dank der strategischen Ausrichtung, überproportional von der zunehmenden Dynamik profitieren.

“EU-Chips-Act” als wichtiges Instrument

“Unser Ergebnis zeigt klar, wie gefragt unsere hochqualitativen Produkte sind. Mehr noch, mit ‚Tech for Green‘ bieten wir konkrete Lösungen für die großen und viel diskutierten Herausforderungen unserer Zeit”, so Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzende der Infineon Technologies Austria AG. Man könne mit den Technologien “nachweislich und weltweit einen signifikanten Beitrag zur Energiewende leisten”. Nun stehe mit dem “EU-Chips-Act” ein wichtiges Instrument zur Diskussion, bei dem es für kleinere Mitgliedsländer wie Österreich gilt, dieses zu nutzen, “um in dieser Schlüsseltechnologie wettbewerbsfähig zu bleiben und diese auszubauen”.