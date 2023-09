Winternotschlafstelle & Kältetelefon Holding Graz unterstützte Caritas mit Spendenaufruf Graz - Am vergangenen Wochenende unterstützte der HSG Holding Graz auch dieses Jahr wieder die Caritas Winternotschlafstelle und das Kältetelefon mit einem Spendenaufruf in der Handball-Community. Außerdem wurden auch Sachspenden gesammelt. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (89 Wörter) SYMBOLFOTO © Daniel Gollner

Alle Jahre wieder: Am vergangenen Samstag, dem 10. Dezember 2022, unterstützte der HSG Holding Graz auch dieses Jahr die Caritas Winternotschlafstelle und das Kältetelefon mit einem Spendenaufruf in der Handball-Community. Um 17.15 Uhr wurde der HSG-Christkindlstand eröffnet, wovon ein Teil der Einnahmen an die Caritas Steiermark gespendet wurde. Egal ob Handschuhe, Süßigkeiten, Winterjacken oder Socken. Dank der Hilfe der Handball-Community konnten unzählige Sachspenden für Menschen in Not gesammelt werden.