Bis vor einigen Jahren möglich Brief entfacht Debatte: Soll Führer­schein­prüfung auf Türkisch wieder möglich sein? Kärnten - In einem Brief fordert eine österreichische Kleinpartei die derzeitige Verkehrsministerin, Leonore Gewessler, dazu auf, den Führerschein hierzulande auch wieder auf türkisch machen zu lassen. Das war bis vor einigen Jahren möglich. von Phillip Plattner

Die Kleinpartei “Soziales Österreich der Zukunft” hat kürzlich einen offenen Brief an die Bundeministerin Leonore Gewessler geschickt. In diesem fordert man, dass Führerscheinprüfungen künftig auch wieder auf türkisch abgehalten werden dürfen. Seit Juni 2019 kann man das nicht mehr – der damalige Verkehrsminister, Norbert Hofer, hat damals dafür gesorgt. Aber, so in dem Schreiben: “Zum Zeitpunkt der Streichung war Türkisch die zweithäufigste Prüfungssprache.”

“20 Prozent der Prüflinge haben Migrationshintergrund”

Auch ein Villacher Fahrschul-Besitzer weiß, dass 20 Prozent der Prüflinge mit Migrationshintergrund sind. Er verstehe aber beide Standpunkte, meint er gegenüber 5 Minuten, denn: “Bei der praktischen Prüfung ist es beispielsweise nicht so toll, wenn man kein Wort Deutsch oder Englisch kann.” Derzeit sei es in Österreich nur möglich, den Führerschein in folgenden Sprachen zu machen: Deutsch, Englisch, Slowenisch und Kroatisch.