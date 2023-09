Weihnachtskonzert Kärntner Band spielt bei "Gemma"-Weihnachts­konzert Villach - Endlich lädt der Verein GEMMA wieder zu dessen Weihnachtskonzert. Nach Keiner mag Faustmann, Tagträumer, Blechreiz und Thorsteinn Einarsson ist nun SINN* zu Gast. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (190 Wörter) Für gemütliche Atmosphäre sorgt beim GEMMA Weihnachtskonzert in diesem Jahr: SINN © Verein GEMMA/KK

Das Jahr 2022 geht mit einem musikalischen Highlight für den Verein GEMMA zu Ende. Das Weihnachtskonzert brachte bereits Größen in die Draustadt. Zu Gast in diesem Jahr sind SINN sowie Anna Ebner. Am heutigen Freitag, 16. Dezember, ab 19 Uhr verwandelt sich das Stern am Kaiser-Josef-Platz zur weihnachtlichen Showbühne. Der Eintritt zum GEMMA Weihnachtskonzert ist frei, um freiwillige Spende wird gebeten.

Schneller Durchbruch

Mitte August 2020 folgte nach längerer Zeit im Studio die erste Songveröffentlichung mit dem Titel „Träume“. Diese hat es auf Anhieb in die Rotation mehrerer österreichischer Radiostationen geschafft. Im Herbst folgte dann der Titel „Roter Himmel“ und im Frühjahr 2021 „Ton in Ton“.

Geschichten erzählen

Nach einer längeren Planungsphase wagten sie im Oktober 2022 auch eine großen Schritt und bespielten als Headliner das ehrenwürdige Konzerthaus in Klagenfurt. Das Ziel ist nicht Ruhm und Ehre, sondern das die Geschichten die sie gemeinsam in ihren Liedern erzählen, gehört und verstanden werden.

Junge Unterstützung

Support gibt es von Anna Ebner. Die 18-jährige Schülerin spielt hobbymäßig mit Leidenschaft Klavier und Gitarre. Spielt eigene Songs sowie Covers in Richtung Indie-Pop Genre.

"„Der Verein GEMMA möchte mit seinen Veranstaltungen stets junge Menschen aus dem Kunst- und Kulturbereich unterstützen und ihnen eine Möglichkeit bieten, ihre Werke zu präsentieren" GEMMA Vorsitzender Marc Germeshausen

*SINN Die Kärntner Formation SINN wurde Anfang 2020 gegründet und hat es sich von Anfang an zum Ziel gesetzt echte und ehrliche deutsche Popmusik zu produzieren. Stefan (Gesang/Gitarre), Fabian (Gitarre/Gesang) und Nico (Schlagzeug/Gesang) sind SINN

und beste Freunde, genau das sieht man ihnen auch auf der Bühne immer wieder an.