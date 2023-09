Ein Ort zum Zusammensein Bei Tee oder Kaffee: Diese Grazer Kirchen bieten ein "Warmes Platzerl" an Graz - Die steigenden Energie- und Heizkosten machen vielen Menschen zu schaffen, manche sind zum ersten Mal mit existentieller Armut konfrontiert. So wurde in einem spontanen ökumenischen Projekt die Aktion „Warmes Platzerl“ ins Leben gerufen. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (153 Wörter) © 5min.at

In einem spontanen ökumenischen Projekt haben sich die evangelische Heilandskirche, die Grazer Evangelisch–methodistische Kirche sowie die Katholische Stadtkirche Graz entschlossen, bei der Aktion „Warmes Platzerl“ mitzumachen, die von der evangelischen Diakonie ins Leben gerufen wurde. „Darüber hinaus versuchen wir, in jedem Grazer Seelsorgeraum ein solches warmes Platzerl anzubieten“, sagt Walter Schreiber, Regionalkoordinator der Stadtkirche Graz.

Ein Ort zum Zusammensein

Das Ziel der ökumenischen Aktion ist es, dass an einigen Orten in den Grazer Pfarren an einem Wochentag für zwei bis drei Stunden ein „warmes Platzerl“ angeboten wird. Es soll einen gemütlichen, geheizten Raum geben, wo sich Menschen ohne Konsumzwang aufhalten können. Dort werden zwei bis drei Personen zugegen sein, die bei Tee oder Kaffee für Gespräche da sind. „Es soll keine Beratungsstelle oder Betreuungseinrichtung sein, sondern einfach ein Ort zum Zusammensein, zum Plaudern, Kartenspielen; vergleichbar etwa mit einem gemütlichen Café“, so der evangelische Pfarrer Matthias Weigold.