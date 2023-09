Eröffnung Nach Wettbewerb: Neuer Pop-up-Store in Althofen eröffnet Althofen - Anne Krainer, die beim Wettbewerb um einen Pop-Up-Store der Stadt Althofen und der Jungen Wirtschaft St. Veit als Zweitplatzierte hervorgegangen ist, hat in der Christalnikstraße nun ihr Geschäft eröffnet. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (207 Wörter) Hubert Madrian, Jennifer Anderwald, Helmut und Anne Krainer, Bürgermeister Walter Zemrosser und Bettina Knafl-Jannach © Stadtgemeinde Althofen

Die Stadtgemeinde Althofen und die Junge Wirtschaft St. Veit/Glan veranstalteten in diesem Jahr den ersten Pop-up-Store-Wettbewerb in Althofen. Den zweiten Platz und damit die Förderung der Miete für die Dauer von sechs Monaten sowie einen einmaligen Zuschuss von 1.000 Euro holte sich Anne Krainer aus Lölling. Die Kunsthandwerkerin und Designerin feierte nun die Eröffnung ihres Pop-up-Store „Herzstücke – Nähatelier“ in der Christalnikstraße.

"Wir heißen Anne Krainer in Althofen sehr herzlich willkommen und sind begeistert darüber, dass sie Althofen mit ihrer Leidenschaft für raffinierte Mode und ihrer Handwerkskunst bereichert" Bürgermeister Walter Zemrosser.

Handarbeit und Upcycling

Anne Krainer hat das Label „Herzstücke – Leder & Textil Design“ gegründet und fertigt Taschen- und Kleiderunikate. In ihrem neu eröffneten Geschäft „Herzstücke – Nähatelier“ bietet sie Trachtenkunst, Textildesign, Upcycling und ab Jänner 2023 auch eine Änderungsschneiderei an. “Upcycling spielt bei mir eine große Rolle. Mitgebrachte Kleidung wird gerne zur Designerkleidung umgearbeitet”, erklärt Krainer. Das liebevoll eingerichtete Geschäft in der Christalnikstraße hat Montag bis Freitag, jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

2023 findet erneut ein Wettbewerb statt

„Wir freuen uns sehr, dass Anne Krainer am Bewerb teilgenommen und Althofen nun Standort für ihr tolles Geschäft ist. Gerade in der Gründerphase brauchen Unternehmende ordentlich Anschub. Deshalb werden wir 2023 erneut einen Wettbewerb um die besten Geschäftsideen organisieren“, gibt Michael Baumgartner, Vize-Bürgermeister und Wirtschafts-Referent, bekannt.