Gratulation Künstler Arnulf Komposch feiert seinen 80. Geburtstag Klagenfurt - Landeshauptmann Peter Kaiser gratulierte dem großen Kärntner Künstler Arnulf Komposch zum 80. Geburtstag. Seine Arbeiten sind weltweit für ihre handwerkliche und künstlerische Präzision geschätzt.

Die Ausstellung „80 Jahre & 80 Spiegel – Die Spiegel des Professor Arnulf Komposch“ wurde heute, Montag, in Klagenfurt eröffnet. Kulturreferent Landeshauptmann Peter Kaiser gratulierte dem großen Kärntner Glas- und Spiegelkünstler zu seinem 80. Geburtstag und hob dessen immensen Verdienste als bildender Künstler hervor.

"Beim Betrachten seiner Arbeiten ist man sofort von der Magie der Spiegelkunst gefangen" Landeshauptmann Peter Kaiser

Spiegelsaal

Der berühmte Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung wurde von Arnulf Komposch im Jahr 1972 gestaltet. „Dieser Saal ist in Kärnten einzigartig, weil er jedem Betrachter vielfache Reflexionen, Selbstreflexionen, aber auch Erscheinungsbilder gegenüber Dritten und Mehreren ermöglicht”, erzählt Kaiser.

Leidenschaft für bildende Kunst

Arnulf Komposch absolvierte die Glasfachschule in Kramsach in Tirol und machte die Meisterprüfung als Glasschleifer und Spiegelbeleger. Seit 1965 arbeitet er in der eigenen Werkstatt in Klagenfurt. Komposch machte die Weiterbildung in Metallbearbeitung und arbeitete in weiterer Folge ausschließlich mit geschliffenem Glas und Spiegeln. 1971 erhielt er den Förderungspreis des Landes Kärnten für bildende Kunst. Komposchspiegel sind im Besitz der Sammlung des Landes Kärnten/MMKK sowie des Museums des 20. Jahrhunderts in Wien. 2015 erhielt Komposch das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes Kärnten.