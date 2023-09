Projekt "Catcalls" "Wir retten die Welt": Anna und Sarah setzen sich für "nachhaltiges Wirtschaften" ein Graz - Die jungen Aktivistinnen Sarah Kampitsch und Anna Majcan wurden heuer mit dem Grazer Frauenpreis ausgezeichnet. In ihrem Projekt "Catcalls" machen sie auf verbale sexuelle Belästigung aufmerksam. Die beiden sind Testimonials der Kampagne "Wir retten die Welt! Bist du dabei?" und setzen sich so für nachhaltiges Wirtschaften ein. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (118 Wörter) © SBHS/Mohr-Ziak

Mit Sarah Kampitsch und Anna Majcan unterstützen zwei junge Aktivistinnen die Awareness-Kampagne des Social Business Hub Styria, die im Jahr 2022 vom Referat für Frauen & Gleichstellung der Stadt Graz für ihr innovatives Ausstellungs-Projekt „Galerie gegen Sexismus“ mit dem Grazer Frauenpreis ausgezeichnet wurden.

Gegen verbale Belästigung

Mit den „Catcalls“, die sie von Betroffenen zugeschickt bekommen und an den Orten des Geschehens auf den Boden schreiben, machen sie auf verbale sexuelle Belästigung im Alltag aufmerksam. Im folgenden Gespräch erzählen sie vom progressiven Umgang mit dem Tabu-Thema „Sexuelle Belästigung“, wieso die Sensibilisierung für das Thema schon im Kindesalter beginnen muss und warum ihnen nachhaltiges Wirtschaften persönlich so am Herzen liegt.