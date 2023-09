Heute Christof Industries Austria: Gläubiger nehmen Sanierungsplan an Graz - In der heutigen Tagsatzung der Christof Industries Austria GmbH am Landesgericht Graz wurde der Sanierungsplan von den Gläubigern mehrheitlich angenommen. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (172 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at Artikel zum Thema Christof Industries Austria: Fortbestand vorerst gesichert

Christof Industries Austria GmbH befindet sich seit 30. September 2022 in einem Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung, wir berichteten. In der heutigen Tagsatzung der Christof Industries Austria GmbH am Landesgericht Graz wurde der Sanierungsplan von den Gläubigern mehrheitlich angenommen. Dies bedeutet einen wichtigen Etappensieg im Sanierungsverfahren, das nun voraussichtlich spätestens Ende Jänner des kommenden Jahres abgeschlossen werden kann.

Neue Lehrstellenplätze

Eine weitere gute Nachricht gibt es zu den von den Teilbetriebsschließungen betroffenen Lehrlingen zu vermelden, die alle bereits auf neue Lehrstellen im Umfeld bei Partnern bzw. Kunden von Christof Industries vermittelt werden konnten. Die Sicherung der Ausbildungsstätten der jungen Menschen war vor allem auf die gute Zusammenarbeit zwischen Unternehmensführung und Betriebsrat zurückzuführen. „Wir blicken positiv in die Zukunft. Die noch laufenden Sanierungsverfahren im Konzern sind ebenso auf einem guten Weg und wir werden damit eine effektive und resiliente Neuaufstellung schaffen. Unter diesen Umständen sind wir optimistisch, die wirtschaftliche Krise zu überwinden, und in eine langfristige finanziell abgesicherte Gewinnsituation zu kommen.“ so Johann Christof, CEO Christof Industries.