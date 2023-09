Landtagssitzung KPÖ lehnt Landeshaushalt 2023 ab Steiermark - In seiner Budgetrede legte KPÖ-Landesabgeordneter Werner Murgg dar, warum die KPÖ dem Landeshaushalt 2023 in der heutigen Landtagssitzung die Zustimmung verweigerte. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (266 Wörter) © 5min.at

Aus einer Pressemeldung der KPÖ ist zu entnehmen, dass der Landeshaushalt 2023 ein Volumen von fast 7 Milliarden Euro hat, wobei ein planmäßiges Defizit von 385 Millionen Euro ausgewiesen wird. Dass dieses Landesbudget auch Investitionen enthält, strich der KPÖ-Abgeordnete lobend hervor. Er weist ebenso darauf hin, dass an anderen Stellen seit Jahrzehnten Geld fehlt: „Dass im Gesundheits-, Pflege- und elementaren Bildungsbereich 2023 zusätzliche Mittel vorgesehen sind, ist richtig und wichtig, kommt aber reichlich spät und wird wohl nicht ausreichen, um die Schieflagen zu korrigieren“.

Mangelnde Armutsbekämpfung

Ein weiterer Schwachpunkt des Budgets sei laut Murgg die mangelnde Armutsbekämpfung: „Die massiven Preiserhöhungen bringen immer mehr Menschen in gröbste finanzielle Schieflagen. Leider sieht das Landesbudget kaum neue Maßnahmen vor, die Menschen in diesen schweren Zeiten zu unterstützen. Die längst überfällige Einführung einer landesweiten Sozialcard fehlt, Maßnahmen gegen Kinderarmut ebenso. Die Wohnunterstützung wurde seit mittlerweile 11 Jahren nicht mehr erhöht!“. Auch in puncto Energiepolitik, sowie der fehlenden Transparenz des Landeshaushalts, sieht Murgg Handlungsbedarf.

“Verteilungsgerechtigkeit für Finanzausgleich”

Murgg kritisiert ebenfalls: „Ausgabenseitig ist das Landesbudget kaum zu stabilisieren. Einnahmenseitig lässt die Landesregierung aber Potenziale ungenützt. Grundsätzlich fehlt weiterhin der politische Wille, den bundesweiten Finanzausgleich endlich gerecht neu zu regeln. Auch im eigenen Einflussbereich passiert zu wenig: Mit einer Nahverkehrsabgabe stünden fast 70 Millionen Euro jährlich zusätzlich für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs zur Verfügung. Auch eine Naturnutzungsabgabe, die es in allen Bundesländern mit Ausnahme von Wien und der Steiermark bereits gibt, bleibt die Landesregierung weiter schuldig. So gehen sinnvolle Lenkungseffekte verloren”.