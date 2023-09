Diskussion geht weiter Leichterer Zugang zur Staats­bürger­schaft: Kärntner Politik übt scharfe Kritik Kärnten - Erneut flammen Diskussionen um die SPÖ-Forderung nach einem leichteren Zugang für die österreichische Staatsbürgerschaft auf. Aus Kärnten hagelt es dafür allerdings scharfe Kritik - bei ÖVP, FPÖ und Team Kärnten stößt der Vorschlag auf Unmut. von Anja Mandler 3 Minuten Lesezeit (472 Wörter) © 5min.at

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sorgt derzeit mit einer Forderung für Wirbel. Wiederholt schlägt die Partei eine Erleichterung beim Erhalt der österreichischen Staatsbürgerschaft vor, Medien berichten. So solle die War­te­frist auf fünf Jahre verkürzt und die Antragskosten gesenkt werden. Auch der Kärn­tner Lan­des­haupt­mann Peter Kai­ser (SPÖ) brachte diesen Vorschlag bereits mehrmals ein. Ganz zum Unmut vieler Kärntner Politiker – es hagelt Kritik.

Team Kärnten: “Leichterer Zugang entwertet Status der österreichischen Staatsbürgerschaft”

Auf deutliche Ablehnung stoßen bei Team Kärnten-Chef Bürgermeister Gerhard Köfer die, unter anderem von Peter Kaiser und weiteren SPÖ-Vertretern, geforderten Lockerungen beim Staatsbürgerschaftsrecht in Österreich, die dazu führen sollen, den Zugang zur Staatsbürgerschaft massiv zu erleichtern: „Gerade in Verbindung mit der aktuell ohnehin angespannten Asyl-Situation kommen diese Pläne zur absoluten Unzeit und sorgen für völlig verkehrte Anreize. Zudem kann es auch nicht sein, dass allein der Aufenthalt in Österreich schon ausreicht, um die Staatsbürgerschaft zu erhalten. Die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen zu bekommen, ist ein Privileg und alles andere als eine Selbstverständlichkeit.“ Laut Köfer würde das Vorhaben der SPÖ naturgemäß auch zu einer massiven Aufblähung der Wähleranzahl führen: „Dahinter verbirgt sich wahrscheinlich ein rein parteipolitisches Kalkül der SPÖ.“

Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer © eggspress

ÖVP: “So bekommen wir das Problem nicht in den Griff”

Ähnlich sieht ÖVP-Clubobmann Markus Malle die Sachlage: „Über einen leichteren Zugang zur österreichischen Staatsbürgerschaft zu fantasieren, zeugt von Negieren der aktuellen Situation. Solchen Tendenzen kann man nur eine klare Absage erteilen. Menschen mitten in einer Migrationswelle den Eindruck zu vermitteln, die österreichische Staatsbürgerschaft sei ein Schnäppchen, lockt nur weitere nach Österreich. Wir sind im Vergleich zu fast allen Ländern am stärksten von der Wanderung betroffen – mit derartigen Einladungen an Menschen ohne jegliche Aussicht auf Asyl bekommen wir das Problem nicht in den Griff. Ganz im Gegenteil.“

ÖVP-Clubobmann Markus Malle © ÖVP-Club/Bauer

FPÖ: „Die österreichische Staatsbürgerschaft ist wertvoll und soll es auch bleiben!“

Die Haltung von SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser in der Debatte um die schnellere Einbürgerung von Ausländern und einen erleichterten Zugang zur österreichischen Staatsbürgerschaft kann auch der Kärntner FPÖ-Chef Nationalratsabgeordnete Erwin Angerer nicht verstehen. „Angesichts der enormen Teuerungswelle, dem Fachkräftemangel und großen Lücken im Ärzte- und Pflegesystem, sollten ganz andere Themen auf der Prioritätenliste des Landeshauptmannes stehen, als den Wert der österreichischen Staatsbürgerschaft in Frage zu stellen. Landeshauptmann Kaiser muss sich endlich um diese Probleme in Kärnten kümmern“, fordert Angerer. „Wir kämpfen in Österreich mit einer nie dagewesenen Asylflut, von der auch Kärnten nicht ausgenommen ist. Deshalb brauchen wir keine Ablenkungsmanöver wie diese Debatte um schnelle Einbürgerungen, sondern endlich einen Stopp der illegalen Massenzuwanderung unter dem Deckmantel des Asyls.“