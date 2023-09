Ab sofort Hohen­loipe Bodental startet in die Lang­laufsaison Kärnten - Ab sofort lädt die Höhenloipe Bodental zum Langlaufen ein. In der Landschaft des winterlichen Bodentals lässt die Höhenloipe wiederum die Langlaufherzen höher schlagen – sowohl für „Vollblut-Langläufer“ als auch für Anfänger. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (167 Wörter) © Stadtgemeinde Ferlach

Der gesamte Streckenverlauf ist frisch klassisch und im Skating Stil gespurt. Super Bedingungen laden zum Langlauferlebnis ein – Die leichte blaue Loipe im freien und klassischen Stil, die mittelschwere rote Loipe mit beiden Stilarten und die schwere schwarze Loipe im klassischen Stil. Vor Ort freut sich die ansässige Gastronomie über Ihren Besuch und verwöhnt Sie mit Südkärntner Spezialitäten.

Stadtgemeinde investiert

Die Stadtgemeinde Ferlach freut sich wiederum, auch heuer wiederum die Höhenloipe Bodental zur Verfügung stellen zu können. Jährlich werden rund 50.000 Euro in die Instandhaltung, Spurung und Pacht investiert. Für die Benützung der Höhenloipe Bodental wird ein Erhaltungsbeitrag von 7 Euro pro Tag oder 70 Euro für eine Saisonkarte eingehoben. Betreffend der Entrichtung des Geldes stehen neben dem persönlichen Inkasso an den Wochenenden und in den Ferien auch zwei Kassen zur selbständigen Entrichtung der Benützungsgebühr zur Verfügung. Saisonkarten gibt es in der Tourismusinfo Ferlach, bei Atschi Grießer und beim GH Bodenbauer.