"Kärnten kam am besten aus der Krise heraus" Nach Krisen­jahr: Kärnten ver­zeichnet höchstes Wirtschafts­wachstum aller Bundesländer Kärnten - Nach dem Einbruch im Corona-Krisenjahr 2020 erzielte Kärnten 2021 mit 7,3 Prozent das höchste Wirtschaftswachstum aller Bundesländer. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (234 Wörter) © guenther/stock.adobe.com

Das geht aus einem heute, Dienstag, veröffentlichten Bericht der Statistik Austria hervor. Wachstumstreiber war dabei vor allem die starke Industrieproduktion. Mit einem Bruttoregionalprodukt von 22,7 Milliarden Euro übertraf Kärnten sogar das Vorkrisenniveau. Das Plus von 7,3 Prozent liegt weit über dem Österreichschnitt (+ 4,6 Prozent). Auch die Zweit- und Drittplatzierten Oberösterreich (+6,1 Prozent) und Niederösterreich (+ 5,4 Prozent) lässt Kärnten deutlich hinter sich.

„Diese Zahlen zeigen eindrücklich, dass es uns gelungen ist, gute Rahmenbedingungen für eine positive Entwicklung der Unternehmen in Kärnten zu schaffen. In unseren gemeinsamen Regierungssitzungen mit den Sozialpartnern beraten und beschließen wir partnerschaftlich Maßnahmen, die das Fundament eines guten Wirtschafts-, Arbeits- und Lebensstandort ausmachen“, betont Landeshauptmann Peter Kaiser. „Darüber hinaus stärken wir mit der Beteiligung an erfolgreichen Clustern und Netzwerken die heimischen Betriebe ganz besonders bei den wichtigen Erfolgsfaktoren Kooperation und Innovation“, ergänzt Wirtschaftsförderungsreferentin LHStv.in Gaby Schaunig.

Kärnten meisterte neue Herausforderungen

Das Jahr 2022 brachte mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, der Teuerung und der Lieferkettenengpässe neue Herausforderungen. Gleichzeitig konnten wichtige neue Weichen gestellt werden, wie etwa die Unterfertigung des europaweit einzigartigen Zollkorridors zwischen dem Hafen in Triest und dem Logistik Center Austria Süd (LCAS) in Villach/Fürnitz. „So wie auch die Koralmbahn wird der Zollkorridor Kärnten an internationale Waren- und Personenverkehrsströme anbinden, neue Wirtschaftskooperationen ermöglichen und Wohlstand schaffen“, zeigen sich Kaiser und Schaunig überzeugt.