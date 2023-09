Zu Besuch bei Elke Kahr Studierende besuchen Grazer Bürger­meisterin Graz - Bürgermeisterin Elke Kahr empfing heute im Rahmen der Lehrveranstaltung "Steirische Landespolitik hautnah" 14 Studierende der Karl-Franzens-Universität Graz. Neben einer Führung durch die Räumlichkeiten des Rathauses beantwortete sie auch Fragen der Studierenden. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (191 Wörter) © Stadt Graz/Fischer

Praxisnahe Erfahrungen

Seit rund 10 Jahren kommen Studierende aus Master- und Bachelorstudiengängen der Karl-Franzens-Universität Graz im Rahmen des Seminars “Steirische Landespolitik hautnah” zu Besuch ins Rathaus, um dort praxisnahe Erfahrungen in der Politikwelt zu sammeln. Im eineinhalb stündigen Gespräch ließ es sich Bürgermeisterin Elke Kahr nicht nehmen, geduldig die Fragen der 14 Studierenden der Karl-Franzens-Universität Graz zu beantworten und ihre Sicht der Stadtpolitik zu schildern.

Vielfältige Themen

Die Anliegen der Studierenden reichten von Sozialpolitik über Budgetpläne und die Zusammenarbeit mit Bund und Land bis hin zu Fragen zur Verkehrswende. “Studierende sind sowieso sehr brave Nutzer:innen der sanften Mobilität”, schmunzelt Bürgermeisterin Elke Kahr. Auf die Frage, wie viele Stunden in der Woche sie denn beim Arbeiten verbringen würde, antwortete Kahr: “Das kann ich so nicht sagen, ich nehme vieles nicht als Arbeiten wahr. Was wir hier machen, ist beispielsweise auch nicht arbeiten. Es ist Zeit schenken. Und so mache ich das mit allen Menschen.” Im Anschluss an das Gespräch führte die Bürgermeisterin die Studierenden noch durch den Gemeinderatssaal und das Bürgermeisteramt. Das Highlight: Die einzigartige Aussicht vom Gemeinderatsbalkon.