Christbaummarkt ab 15. Dezember Von Kekse­backen bis Christ­baum: Villachs Märkte in Weihnachts­stimmung Villach - Vom Keksebacken mit Kindern bis zum Einkauf des Weihnachtsessens: Villachs regionale Märkte sind das ganze Jahr über einen Besuch wert. Am 15. Dezember startet heuer der Christbaummarkt auf dem Kaiser-Josef-Platz. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (238 Wörter) Marktreferent Stadtrat Christian Pober und Marktvereinsobmann Gerfried Hopf mit Mädchen und Buben beim Keksebacken. © Stadt Villach

Regional erzeugt, hochwertig und vor allem g‘schmackig: Die drei Villacher Märkte – Wochenmarkt, Biobauernmarkt und Spezialitätenmarkt – sind wichtige Nahversorger mitten in der Innenstadt. „Jetzt vor Weihnachten haben wir mit Wochenmarkt-Obmann Gerfried Hopf Kinder zum Keksebacken eingeladen“, sagt Marktreferent Stadtrat Christian Pober. „Wir bieten ein interaktives Programm im Laufe der Jahreszeiten und Festlichkeiten für alle Generationen an.“ Das Keksebacken mit Mädchen und Buben der Villacher Kindergärten und Volksschulen, das an mehreren Terminen stattfand, zählt zu den beliebtesten Aktivitäten am Wochenmarkt. Stadtrat Pober: „Die Kinder waren hellauf begeistert, geben sich große Mühe und waren stolz auf das köstliche Ergebnis.“

Saisonales Angebot in bester und ehrlicher Qualität

Die Tage vor Weihnachten zählen zu den wichtigsten auf den Villacher Märkten. „Unsere Standlerinnen und Standler bringen traditionelle Kärntner Produkte, die zu den jeweiligen Festlichkeiten passen, mit.“ Viele auch auf Vorbestellung bei den einzelnen Fieranten. Die Weihnachtsbäckerei und die Christstollen der Bäuerinnen und Bauern am Markt gehen ebenso flott über den Tisch wie Selchwürstel, Sauerkraut und Bauernbrot für den Heiligen Abend und natürlich der Glück bringende Schweinekopf zu Silvester.

Christbaummarkt ab 15. Dezember

Tradition hat auch der Villacher Christbaummarkt auf dem Kaiser-Josef-Platz, der am Donnerstag, 15. Dezember, beginnt. Stadtrat Pober: „Bis zum Heiligen Abend kann man hier einen regionalen Baum, der ohne Spritzmittel aufgewachsen ist, kaufen.“ Täglich von 8 bis 20 Uhr, am 24.12. bis 15 Uhr.