Sparsam & nachhaltig Zu Weihnachten: Steirer legen besonderen Wert auf Nachhaltigkeit Steiermark - In Sachen Nachhaltigkeit bei Weihnachtsgeschenken haben die Steirer die Nase vorne. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (205 Wörter) SYMBOLFOTO © Pexels / Karolina Grabowska

Willhaben hat auch heuer rund 3.000 User befragt, wie sie schenken, wie sie feiern und welchen Einfluss das Thema Nachhaltigkeit, die aktuelle wirtschaftliche Situation und die Energiekrise auf ihre Bescherung haben. So viel sei gesagt: ein mit mehr als 80 Prozent überwiegender Teil der Befragten blickt der Adventzeit und Weihnachten mit Vorfreude entgegen. Besonders groß ist die Weihnachtsstimmung dabei laut Umfrage vor allem bei den TirolerInnen (86,6 Prozent), den SalzburgerInnen (85,4 Prozent) und den VorarlbergerInnen (85 Prozent).

Steiermark feiert besonders nachhaltig

Bereits in den vergangenen Jahren hat sich abgezeichnet, dass der Umwelt-Gedanke rund um die Bescherung eine immer größer werdende Rolle spielt. Rund 70 Prozent der befragten willhaben-UserInnen geben an, dass ihnen Nachhaltigkeit bei Weihnachtsgeschenken heuer „wichtig“ oder „eher wichtig“ ist und dass dieser Wert in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen hat – Frauen sowie Personen aus Oberösterreich, der Steiermark und Salzburg haben hier tendenziell die Nase vorn.

Wert auf Regionalität

Besonders achten in Österreich lebende Personen dabei auf Regionalität – und so erklären knapp 60 Prozent, dass sie rund um Weihnachten Wert auf Produkte aus Österreich oder sogar ihrer näheren Umgebung legen. Doch: Auch besonders langlebiges bzw. ökologisches Material (37,1 Prozent) und nachhaltige Verpackung (35,6 Prozent) haben bei nachhaltigkeitsbewussten Personen quer über alle Bundesländer einen hohen Stellenwert.