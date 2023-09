Mit 25.000 Euro dotiert Pädagogischen Hochschule Steiermark mit Diversitas-Preis ausgezeichnet Steiermark - Wissenschaftsminister Martin Polaschek zeichnete gestern sieben Hochschulen mit dem Diversitas-Preis aus. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (175 Wörter) © BKA/ Christopher Dunker

Groß war die Freude bei den Vertretungen der Pädagogischen Hochschule Steiermark, die mit dem insgesamt mit 25.000 Euro dotierten Diversitas-Hauptpreis ausgezeichnet wurde. Ebenso wurde die Fachhochschule Technikum Wien, die Universität Klagenfurt, die Universität Wien und die Wirtschaftsuniversität Wien mit dem Preis ausgezeichnet. Die zwei Anerkennungspreise zu je 12.500 Euro gingen an die Montanuniversität Leoben sowie die Universität Innsbruck.

Die ausgeschütteten Preisgelder sind zweckgebunden und für den Bereich des Diversitätsmanagements zu verwenden.

Chance für Weiterentwicklung

Bei der Beurteilung der Einreichungen wurde besonderes Augenmerk auf die Strategie- und Strukturverankerung der Aktivität in der jeweiligen Hochschulorganisation, auf das kulturverändernde, innovative Potenzial der Aktivität sowie auf die Übertragbarkeit auf andere Hochschulen im Sinne eines voneinander Lernens gelegt. „Vielfalt und Diversität stellen essentielle Potenziale dar und geben uns eine Chance für Weiterentwicklung. Die Diversitäts-Aktivitäten unserer Hochschulen unterstreichen sehr schön, dass sie diese Chance proaktiv aufgreifen und essentielle Beiträge für den eine gedeihliche gesellschaftliche Weiterentwicklung leisten“, so Martin Polaschek in seinen Begrüßungsworten.