Global Payments & Mastercard

Karten­zahlung für Straßen­magazin Megaphon startet in Graz

Graz - Was in Skandinavien, Großbritannien und anderen Ländern schon längst Standard ist, wird jetzt auch in Graz möglich sein: Eine soziale Initiative der Caritas ermöglicht jetzt das Bezahlen mit Karte vom Straßenmagazin Megaphon.

von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (120 Wörter)