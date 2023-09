Sehr kalt In der Früh noch bis zu minus 13 Grad, am Vormittag wird es sonnig und wärmer Steiermark - Am Vormittag kommt überall die Sonne heraus, am Nachmittag zieht es wieder zu. Die Temperaturen in der Früh können bis zu -13 Grad erreichen. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (84 Wörter) © Calin Stan/ #231668108/stock.adobe.com

Der Mittwoch beginnt in der Steiermark mit Wolken und Hochnebel. Am Vormittag kommt jedoch fast überall vorübergehend die Sonne heraus. Am Nachmittag nimmt die Bewölklung dann zu. “Vereinzelt kommt föhniger Südwestwind durch, in höheren Lagen wird es spürbar milder”, so die Experten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Die Frühtemperaturen bekommen -13 bis -4 Grad, Tageshöchstwerte -4 bis +1 Grad

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.