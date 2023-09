Adventskonzerte Glücksbringer: Stadt­kapelle Villach musizierte für den guten Zweck Villach - Die EMV Stadtkapelle Villach sammelte bei ihren traditionellen Konzerten zum Adventsbeginn wieder Spenden für den guten Zweck. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (92 Wörter) v. l. Wolfgang Simoner, Pfarrer Thomas Körner, Martin Brandstätter © KK

In den Kirchen Villach-Stadtpark bei Pfarrer Thomas Körner und Maria Landskron bei Pfarrer Johannes Biedermann ertönte feine abwechslungsreiche Blasmusik von Mozart über Ed Sheeran bis Rainhard Fendrich. „Beglückt“ wurde mit den gesammelten Spenden das Cafe Gl.U.ECK im Villacher Stadtpark. Das Sozialraumprojekt bietet Kaffehausatmosphäre und diverse Beratungsangebote für Menschen in allen Lebenslagen. Die Vereinsvorstände der Stadtkapelle Martin Brandstätter und Wolfgang Simoner übergaben kürzlich symbolisch die Spenden an Pfarrer Thomas Körner und wünschen weiterhin viel Glück bei der Entwicklung dieses Angebots.