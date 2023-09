Danke! Paten mit Herz: Kärntner erfüllen Weihnachts­wünsche von Kindern in Not Velden - Was für eine schöne Aktion: Wunschbriefe von Kindern verschiedener Wohngemeinschaften und bedürftigen Familien aus Kärnten wurden wieder an Menschen verteilt, die diesen Kindern eine Freude zu Weihnachten machen wollen. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (143 Wörter) © KK

Personen, welche einen Wunschbrief übernommen haben, beschenken das Kind und erfüllen somit den Wunsch an das Christkind. Die Weihnachtspäckchen wurden von den Paten pünktlich am 3. Adventwochenende zurückgebracht, damit diese noch rechtzeitig vor den Weihnachtsfeiertagen den Kindern überbracht werden können. Heuer gehen die Pakete an Kinder der Wohngemeinschaften Diakonie Kärnten, Amica-Picasso, Mutter-Kind-Wohnen Klagenfurt und Wernberg.

Patenschaft mit Herz

„Gabriele Fischer als Initiatorin dieser großartigen Aktion mit Herz erfüllt damit schon seit 2010 Kinderwünsche“, so Veldens Bürgermeister Ferdinand Vouk. Er spricht seinen großen Dank der Organisatorin dieses besonderen Charity -Projektes aus. Die Initiatorin Gaby Fischer, Bürgermeister Ferdinand Vouk sowie Sabine Aigner von der Tourismusgesellschaft Velden bedanken sich recht herzlich bei den spendenfreudigen Paten mit Herz aus der Region Velden am Wörthersee als auch bei sämtlichen Helferinnen und Helfern dieser alljährlichen Aktion.