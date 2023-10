Was, wenn mich ein Hund anbellt?

"Wuffzack"-Urkunden erhalten: Liebenfelser Kids lernen sicheren Umgang mit Hunden

Liebenfels - Was bedeuten angelegte Hundeohren? Wie nähere ich mich einem Hund richtig? Was tun, wenn mich ein Hund anbellt? Fragen über Fragen – und lauter hilfreiche Antworten gibt es dazu bei den vom Land Kärnten finanzierten Workshops an Kärntner Volksschulen - so auch in Liebenfels.

von Phillip Plattner