Mehrere tausende Euro Schaden Gleich zwei Grazerinnen wurden Opfer von Betrug Graz - Dienstagabend, 13. Dezember 2022, erstatteten zwei Frauen Anzeige, da sie Opfer eines schweren Betruges geworden sind. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (165 Wörter) © Porapak Apichodilok/pexels.com

Gegen 16.30 Uhr erstattete eine 86-Jährige aus Graz bei der Polizeiinspektion Andritz Anzeige, da sie einem „falschen Polizisten“ Bargeld und Goldbarren im Wert eines fünfstelligen Eurobetrags übergeben hatte. Der bislang unbekannte Täter gab an, dass es in der Nähe der Frau einen Überfall gegeben habe und einer der Täter festgenommen worden sei. Dieser hätte eine Liste dabeigehabt, wo auch die Adresse der 86-Jährigen angeführt worden wäre. Er gab an, dass er den Inhalt des Tresors der Frau überprüfen wolle. Die 86-Jährige übergab einer unbekannten männlichen Person ihre Wertgegenstände.

Opfer von “Tochter-Sohn-Trick”

Im Grazer Bezirk St. Peter wurde eine 58-Jährige aus Graz Opfer eines „Tochter-Sohn-Tricks“. Ein unbekannter Täter übermittelte der Frau eine Nachricht, in der dieser sich als Sohn der 58-Jährigen ausgab und angab, dass er ein altes Handy benütze, da seines kaputt sei. Nach kurzer Konversation überwies die 58-Jährige mehrere Geldbeträge im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro.