Infektionswelle LKH Graz aus­gelastet: Patienten müssen ver­legt werden Graz - Eine Infektionswelle macht den Kliniken momentan zu schaffen. So ist auch das LKH Graz zurzeit ausgelastet: Patienten müssen auf anderen Stationen oder gar auf dem Gang untergebracht werden. von Sabrina Tischler

Die Lage in den Spitälern spitzt sich weiter zu. Eine Infektionswelle sorgt aktuell für massive Probleme. In der Grazer Kinderklinik wurde es schon so weit getrieben, dass man entschloss nur noch Notfälle aufzunehmen – 5 Minuten berichtete. Der enorme Anstieg an Patienten bringt auch das LKH Graz an seine Grenzen.

LKH überbelegt

Das LKH Graz verzeichnet während dieser Grippewelle aktuell einen massiven Anstieg an Patienten. Das Krankenhaus ist komplett überbelegt und muss nun zu Gangbetten greifen. Wie bereits berichtet, herrscht dieselbe Situation momentan auch in der Kinderklinik. KAGes-Betriebsrat Michael Tripolt schilderte dem “ORF”, dass Patienten teils auf die Chirurgie verlegt werden. Dies habe wiederum zur Folge, dass manche geplante Aufnahmen nicht stattfinden können. Als Lösung fordere Tripolt, dass die Patientenverteilung über Krankenhäuser hinweg geregelt werden soll und nicht nur im Haus selbst – so könne man einer punktuellen Belastung des Personals entgegenwirken.