Mehr Autos zugelassen: Auch November verzeichnet ein Plus

197.448 Autos waren es, die zwischen Jänner und November 2022 laut Statistik Austria neu zugelassen wurde. Das sind immerhin 11,1 Prozent weniger als letztes Jahr im gleichen Zeitraum. Im November verzeichnet man dahingegen aber ein Plus von 3,8 Prozent.

Der Rückgang der Neuzulassungen bei den Autos ist allerdings hauptsächlich der ersten Jahreshälfte geschuldet. Seit August hat man nämlich ein stetiges Plus zu verzeichnen im Vergleich zu den Vorjahresmonaten. Im November waren es immerhin 3,8 Prozent mehr Autos, die im Vergleich zum November 2021 zugelassen wurden. Bei den Kraftfahrzeugen allgemein wurden 0,4 Prozent weniger zugelassen.

Sowohl Diesel-Fahrzeuge als auch Benziner betroffen

Der Jahresrückgang spiegelt sich bei fast allen Motorenarten wider. Sowohl diesel- als auch benzinbetriebene Autos haben einen zweistelligen, prozentuellen Rückgang zu verzeichnen. Autos mit alternativen Antrieben stehen da schon ein wenig besser da, haben allerdings auch ein Minus von 3,5 Prozent zu verzeichnen. Spaltet man diese auf, erreichen Elektro-Autos ein leichtes Plus, jene Fahrzeuge mit Benzin-Hybridantrieb ein leichtes Minus und Autos mit Diesel-Hybridantrieb blieben nahezu gleich. Der Anteil alternativ angetriebener Autos ist bei sämtlichen Neuzulassungen jedenfalls auf 40,4 Prozent angestiegen.

Mehr Motorräder und Wohnmobile

Einen Rückgang mussten auch Traktoren-Neuzulassungen hinnehmen. Bei Zweirädern wurden mehr Motorräder, dafür aber deutlich weniger Motorfahrräder neu zugelassen. Wohnmobile scheinen allerdings weiter zu boomen und haben ein Plus von 4 Prozent erreicht. 4.629 Wohnmobile wurden bis Ende November bisher in diesem Jahr in Österreich neu zugelassen.