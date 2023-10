Die wichtigste Mahlzeit des Tages Frühstücken, ja oder nein? So denken die Österreicher Kärnten/Österreich - Das wichtigste Essen des Tages oder eine Mahlzeit wie jede andere auch - welchen Stellenwert nimmt das Frühstück hierzulande ein? Dieser Frage widmete sich das digitale Markt- und Meinungsforschungsinstitut Marketagent und nahm in einer Befragung von 1.000 Österreichern das Fastenbrechen am Morgen unter die Lupe. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (198 Wörter) © Fotolia.com

In Zeiten von Intervallfasten und Diäten hat Marketagent untersucht, ob das Frühstück noch eine große Rolle in den Essgewohnheiten der Österreicher spielt. Diese Frage kann mit einem klaren „Ja“ beantwortet werden: Denn über 90 Prozent der Bevölkerung nimmt zumindest gelegentlich eine Mahlzeit nach dem Aufstehen zu sich.

Wichtigste Mahlzeit des Tages

Dem morgendlichen Snack wird auch eine hohe Bedeutung zugeschrieben: Für drei Viertel der Frühstücke ist das frühe Mahl sehr bzw. eher wichtig, für knapp die Hälfte ist das Frühstück sogar die wichtigste Mahlzeit des Tages. Denn es bietet einen guten Start in den Tag (51 Prozent), gibt Energie (41 Prozent) und stillt den ersten Hunger (39Prozent). Fern von Arbeit und Co bekommt die morgendliche Mahlzeit sogar eine noch größere Bedeutung: Über 85 Prozent genießen es, im Hotel oder in der Pension zu frühstücken und ebenfalls so viele sind der Meinung, dass ein ausgedehntes Frühstück zum Urlaub und auf Reisen einfach dazugehört. Im Alltag geht es naturgemäß stressiger zu. Hier zählt jede Minute und knapp 30 Prozent meinen, dass es für sie beim Frühstück vor allem schnell gehen muss.