Kommenden Freitag und Samstag

Mit Mütze und Co.: Zwei Tage lang gratis mit dem Bus durch Klagenfurt

Klagenfurt - Am kommenden Freitag und Samstag können Personen, die weihnachtliche Accessoires (Mütze, Haarreifen, Brille, Ohrschmuck etc.) gut sichtbar tragen, die Klagenfurt mobil-Busse in Klagenfurt gratis nutzen.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (123 Wörter)