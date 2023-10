Land steuert 3.300 Euro bei Um 6.500 Euro: Neuer Co-Working-Space in Obervellach entsteht Obervellach - Am Hauptplatz in Obervellach entstehen Räumlichkeiten mit flexiblen Arbeitsplätzen. Das stellt eine wichtige Maßnahme zur Stärkung einer ganzen Region dar. Rund 3.300 Euro steuert das Land Kärnten dazu bei. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (182 Wörter) V. l. n. r.: Susanne Keuschnig, Landesrat Martin Gruber, Lukas Patschg und Matthäus Wachter. © Büro LR Gruber / Posch

Die Initiative “Kollektiv Zukunft” rund um Susanne Keuschnig und Lukas Patschg hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Ressourcen des Mölltals zu bündeln, sichtbar zu machen und die ganze Region nachhaltig zu stärken. Eine Maßnahme ist die Schaffung eines Co-Working-Open-Space für heimische Selbstständige in Obervellach.

Lebensqualität wird erhöht

“Co-Workingspaces haben vor allem für Menschen, die am Land leben und arbeiten wollen, viele Vorteile. Man spart sich unter anderem Zeit und Geld, da das Pendeln wegfällt, man kann Familie und Beruf besser vereinbaren und trifft auf Gleichgesinnte”, so Landesrat Martin Gruber (ÖVP). Das könne zur Erhöhung der Lebensqualität beitragen und würde junge Menschen enger an den ländlichen Raum binden.

Auch Stammtische sind möglich

Rund 6.500 Euro nimmt die Initiative “Kollektiv Zukunft” für den Ort der Vernetzung in die Hand, 3.300 Euro steuert das Land dazu bei. Die modernen Räumlichkeiten können künftig (ab dem Frühjahr 2023) als flexibler, mietbarer Arbeitsplatz genutzt werden, stehen aber auch für Schulungen, Präsentationen, Projektarbeiten oder Stammtische zur Verfügung.