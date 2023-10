Aufenthaltsverbot ausgesprochen Villacher Tankstelle bestohlen: Besitzer verfolgte Diebe mit Auto Villach - In Villach wurde gestern Abend die Polizei zu einer Tankstelle gerufen, wo mehrere Lebensmittel gestohlen wurden. Drei rumänische Staatsbürger wurde daraufhin angehalten. Ihnen konnten zwei weitere Straftaten nachgewiesen werden. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (123 Wörter) SYMBOLFOTO © Артем Константинов/ #132440298/ stock.adobe.com

Der 53-jährige Besitzer einer Tankstelle in Villach hat die Polizei gestern Abend gegen 19.45 Uhr gerufen. In seinem Notruf gab er an, dass er gerade ein Auto verfolge, in dem sich drei Personen befänden, die kurz zuvor in seiner Tankstelle Lebensmittel gestohlen hätten. Die Polizei konnte das besagte Fahrzeug anhalten. In ihm befanden sich drei rumänische Staatsbürger – eine 40-jährige Frau und zwei Männer (27 und 33 Jahre alt).

Zwei weitere Straftaten begangen

Die gestohlene Ware war ebenfalls in dem Auto. Den Beschuldigten konnten außerdem noch ein weiterer Diebstahl in einem Bekleidungsgeschäft sowie ein Wechselbetrug in einem Villacher Café nachgewiesen werden. Gegen alle drei Personen wurde daraufhin ein Aufenthaltsverbot ausgesprochen. Sie wurden zudem festgenommen und werden angezeigt.