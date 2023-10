Nur 10 Euro Gebühr Grazer Skikurs in weniger als eine Stunde aus­gebucht Graz - Ganz zum Entsetzen mancher Eltern war der Skikurs für Kinder binnen einer Stunde ausgebucht. 350 Plätze wurden für eine Anmeldegebühr von lediglich 10 Euro pro Kind vergeben. Aber keine Sorge, in den Energieferien gibt es einen weiteren Kurs. Anmeldestart ist am 23. Januar 2023 - schnell sein ist angesagt. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (238 Wörter) © Pexels /Harrison Macourt

Auch heuer bietet die Stadt Graz wieder Skikurse für Kinder an. An fünf Samstagen können Kinder und Jugendliche bis zu 16 Jahren am Skigebiet Weinebene die Piste hinunter brettern. 350 Plätze wurden für diese Sportaktion vergeben – mehr Infos dazu gibt es hier. Anmeldestart war am Montag, dem 12. Dezember, um 7.30 Uhr. Allerdings war der Skikurs schon nach 53 Minuten, um 8.23 Uhr, ausgebucht.

Skikurs für 10 Euro kommt super an

“So extrem schnell war der Skikurs noch nie ausgebucht”, zeigt sich Thomas Rajakovics, Leiter des Grazer Sportamtes erfreut. “Ich denke, dass der Skikurs so erfolgreich angekommen ist, da die Tickets für die Skigebiete relativ teuer sind”, führt Rajakovics im Gespräch mit 5 Minuten weiter aus. Die Eltern zahlen für den Skikurs der Stadt Graz immerhin nur eine Anmeldegebühr von 10 Euro.

Tipp: Tage vorher online anmelden und dann lediglich den Kurs buchen

Dass ein Sportkurs der Stadt Graz so schnell ausgebucht ist, kenne man bislang nur von den beliebten Schwimmkursen. Eltern scheinen nur so zu warten, bis die Anmeldung freigeschaltet wird – schnell sein ist bei der Registrierung zu den Kursen also das A und O. Das Sportamt empfiehlt den Eltern daher, sich schon Tage vor Anmeldebeginn bei “Venuzle” zu registrieren, damit dann lediglich der Kurs gebucht werden muss. Aber keine Sorge, wer sein Kind noch bei einem Skikurs anmelden will, kann den Termin in den Semesterferien wahrnehmen. Anmeldestart ist hier der 23. Jänner 2023.