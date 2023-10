Größte Pleite bei über 4 Millionen Passiva Firmen­pleiten: Handels- & Gastro-Betriebe führen Statistik an Kärnten - Laut aktueller Insolvenzhochrechnung sind im Jahr 2022 in Kärnten 250 Unternehmen von einer Insolvenz betroffen. Das sind um 77 Prozent mehr als noch 2021. Dennoch liegt man noch unter dem letzten "Normaljahr" 2019. Der Handel und die Gastronomie sind besonders stark betroffen. von Phillip Plattner 3 Minuten Lesezeit (363 Wörter) © 5min.at

Die Liste an Herausforderungen, mit denen sich die Betriebe aktuell beschäftigen müssen, ist im Jahresverlauf nicht kleiner geworden. Explodierende Kosten, steigende Energie- und Rohstoffpreise, die hohe Inflation und der akute Personalmangel belasten die Budgets der Unternehmen weiterhin massiv. “Es ist also keine Überraschung, dass die Zahl der Firmenpleiten in Kärnten gegenüber dem Vorjahr um 77 Prozent gestiegen ist”, erklärt Barbara Wiesler-Hofer, Leiterin des “Kreditschutzverbandes 1870” (KSV1870) am Standort Klagenfurt. Dennoch würden sich die Insolvenzen immer noch auf niedrigem Niveau befinden, so Wiesler-Hofer.

Eröffnungen und Abweisungen stark erhöht

Sowohl die Zahl der Insolvenzeröffnungen (um die Hälfte) als auch die Abweisungen (mehr als verdoppelt) mangels kostendeckenden Vermögens haben sich erhöht. “Wird eine Pleite mangels Kostendeckung nicht eröffnet, sind in dem insolventen Unternehmen nicht einmal mehr 4.000 Euro verfügbar, um Gerichtskosten zu finanzieren”, weiß Wiesler-Hofer und ergänzt. Das sei ein Zeichen dafür, dass mit einem Insolvenzantrag zu lange zugewartet werde. Dabei handelt es sich um den “worst-case” für alle. “Denn sämtliche Mitarbeiter verlieren ihre Jobs und die Gläubiger sehen keinen Cent.”

Platz vier im Bundesländer-Vergleich

Kärnten liegt im Bundesländer-Vergleich übrigens auf Platz vier im Ranking der Steigerungen. Alle Bundesländer verzeichnen dabei deutlich mehr Firmenpleiten als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Vor Kärnten liegen nur Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg mit jeweils knapp um 100 Prozent Steigerung, also einer Verdoppelung. Die größten Insolvenztreiber waren dieses Jahr der Handel und die Gastronomie, gefolgt vom Gesundheits- und Sozialwesen und dem Bau. Diese vier Branchen machen die Hälfte aller Unternehmensinsolvenzen aus.

Die größten Insolvenzfälle

Die größten Insolvenzfälle sind die Konkursverfahren Hispano Suiza Engineering GmbH aus Villach (mit Passiva von 4,5 Millionen Euro), die Innerkremser Seilbahnengesellschaft m. b. H. & Co. Kommanditgesellschaft aus Kremsbrücke (mit Passiva von 3,3 Millionen Euro) und die MCM Musil GmbH aus Villach (mit Passiva von 3,3 Millionen Euro). Die diesjährige Entwicklung soll sich laut KV1870 weiter fortsetzen und sogar noch an Tempo zulegen. “Wir befinden uns nach wie vor in einer Phase der Normalisierung des Insolvenzgeschehens, doch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen setzen den österreichischen Unternehmen mehr als sonst zu”, weiß Wiesler-Hofer abschließend.