Erstmals seit 2007 "Eine große Ehre": Skisprung-Weltcup kommt nach Villach Villach - Am 28. und 29. Dezember kommt der Skisprungsport zurück in die Draustadt und damit auch nach Kärnten. Die Damen werden an diesen beiden Tagen zu Gast sein - allen voran Lokalmatadorin Hannah Wiegele.

Im Dezember 2007 war der Skisprungweltcup letztmals in Kärnten und in Villach zu Gast. Damals konnte ausgerechnet Kärntens Ausnahme-Skispringer und Doppel-Olympiasieger Thomas Morgenstern das Springen auf der Normalschanze für sich entscheiden. Dieses Jahr, 15 Jahre später, ist es nun endlich wieder so weit: Am 28. und 29. Dezember kehrt der Skisprungsport nach Kärnten zurück. Die Damen werden an diesen Tagen um die Siege kämpfen. Insgesamt werden Springerinnen aus 18 Nationen antreten.

“Villach ist ein großartiger Sportort”

“Es ist eine Ehre, den Skisprungsport in Villach begrüßen zu dürfen”, meint etwa Villachs Stadtrat Harald Sobe (SPÖ). Auch Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) freut sich bereits auf das Event: “Villach ist ein großartiger Sportort. Und 200 freiwillige Helfer werden das ihre zu diesem tollen Ereignis beitragen. Danke dafür!” Zudem gibt es auch eine Lokalmatadorin zu bewundern. Mit Hannah Wiegele steht nämlich seit diesem Jahr eine Skispringerin, die in Villach geboren, in Hohenthurn aufgewachsen ist und nun in Treffen wohnt – ein wahres Heimspiel also für die junge Kärntnerin.