Dieser kam nie an Tausende Euro verloren: Dabei wollte Villacherin (16) nur einen Papagei haben Villach - Eine 16-jährige Villacherin wurde kürzlich um mehrere tausend Euro betrogen. Sie wollte einen Papagei im Internet bestellen - dieser kam jedoch nie an. Stattdessen wurde sie immer wieder zu weiteren Zahlungen aufgefordert. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (72 Wörter) SYMBOLFOTO - Die junge Villacherin wollte eigentlich nur einen Papagei haben. © pixabay.com

Anfang November hat eine 16-jährige Villacherin bei einer deutschen Firma einen Papagei um 380 Euro bestellt. In weiterer Folge wurde sie in mehreren E-Mails zu weiteren Zahlungen aufgefordert. In fünf Transaktionen überwies sie daraufhin insgesamt über 2.000 Euro an mehrere ausländische Konten. Doch der Papagei kam nie an und weder die Firma noch das Speditionsunternehmen reagierte auf Rückfragen. Daher erstattete die 16-Jährige nun, am 13. Dezember, Anzeige bei der Polizei.