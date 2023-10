Konkursverfahren eröffnet Zwei Mitarbeiter von Klagenfurter Gastro-Pleite betroffen Klagenfurt - Einen weiteren Gastro-Betrieb in Klagenfurt hat es nun erwischt: Über Klagenfurter Gastro-Betreiber - er hat ein Café am Baumbachplatz - wurde nämlich ein Konkursverfahren eröffnet. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (73 Wörter) © AdobeStock

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) in einer Aussendung berichtet, wurde über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren über einen Klagenfurter Gastro-Betreiber eröffnet. In seinem Café am Baumbachplatz waren zuletzt zwei Mitarbeiter beschäftigt. Über die Höhe der Passiva ist derzeit noch nichts bekannt. Der Insolvenzverwalter ist jedenfalls Rechtsanwalt Michael Trötzmüller. Gläubiger können ihre Forderungen noch bis zum 9. Jänner über den AKV Europa unter [email protected] einreichen.