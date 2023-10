Heute Zwei Favoriten: Hearing für den neuen Kontrollamtsdirektor abgeschlossen Klagenfurt - Aus dem Verfahren gingen zwei Kandidaten als Bestgereihte hervor. Bürgermeister und Kontrollausschussobmann werden dem Gemeinderat vorschlagen, Michael Pignitter als neuen Kontrollamtsdirektor und Stephane Binder als seinen Stellvertreter zu bestimmen. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (232 Wörter) © Stephan Pajer

Am Dienstag fand im Rathaus das Hearing-Verfahren für die Position des neuen Klagenfurter Kontrollamtsdirektors statt. Aus diesem Hearing gingen zwei Kandidaten ex aequo als Bestgereihte hervor: der bisherige interimistische Leiter des Kontrollamts Stephane Binder sowie Michael Pignitter. Der studierte Rechtswissenschaftler ist derzeit noch als Prokurist und leitender Angestellter bei der Austrian Anadi Bank AG tätig. Zuvor war Pignitter in verschiedenen führenden Positionen bei der Volksbank Steiermark AG tätig.

Beschluss wird Gemeinderat vorgelegt

Auf Grundlage des Ergebnisses des Hearings einigten sich Bürgermeister Christian Scheider und der Obmann des Kontrollausschusses Andreas Skorianz darauf, dem Gemeinderat Folgendes zur Beschlussfassung in der Sitzung am 28. Dezember vorzulegen: Als neuer Kontrollamtsdirektor wird Michael Pignitter bestimmt. Als sein Stellvertreter soll Stephane Binder fungieren. Diesbezügliche Gespräche werden mit den beiden Kandidaten in den nächsten Tagen geführt.

NEOS: “Besetzung der Kommission verwundert uns”

NEOS-Klubobmann Janos Juvan war angesichts der Besetzung der Hearing-Kommission allerdings eher verwundet. “Man sollte annehmen, dass die Hearing-Kommission aus externen Experten und dem Obmann des Kontrollausschusses besteht”, meint er. Tatsächlich hätten allerdings auch magistratsinterne, leitende Personen und der Magistratsdirektor selbst eine durchaus gewichtige Stimme gehabt. Er mahnt nun, den Gemeinderat nicht vor vollendete Tatsachen zu stellen. “Es kann nicht sein, dass der Gemeinderat auf Goodwill den Vorschlag einer unzureichend besetzten Hearing-Kommission durchwinkt, bei der die Geprüften sich den Prüfer ausgemacht haben”, so Juvan abschließend.